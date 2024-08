Nach der unfallbedingten Sperrung der A2 am Dienstag war die Verkehrssituation in der Börde sowieso angespannt. Ein Güllelaster-Unfall auf der B71 bei Groß Ammensleben sorgte dann endgültig für Verkehrschaos.

Verkehrschaos in der Börde: Güllelaster legt B71 lahm

Ein Muldenkipper hat am Dienstagnachmittag auf der Bundesstraße 71 zwischen Groß Ammensleben und Meitzendorf tonnenweise Schlamm verloren.

Groß Ammensleben - Zu dem folgenschweren Unfall mit drei brennenden Lastkraftwagen und einem Toten auf der Autobahn 2 bei Bornstedt am Vormittag hat sich am Dienstag ein weiteres Unglück ganz in der Nähe hinzugesellt. Gegen 16 Uhr hat ein LKW mit Lademulde auf der Bundesstraße 71 zwischen Groß Ammensleben und Meitzendorf mehrere Tonnen seines Frachtgutes verloren. Dabei soll es sich um eine Art Gülleschlamm gehandelt haben.

In der Folge musste die Bundesstraße in beide Richtungen gesperrt werden. Der Verkehr wurde über Meitzendorf beziehungsweise Dahlenwarsleben umgeleitet. Wegen der anhaltenden Vollsperrung der A2 und des damit verbundenen Umleitungsverkehrs kam es in der ganzen Region zu langen Staus.

A2 und B71 gesperrt: Verkehrschaos in der Börde

Kameraden der Feuerwehren Groß Ammensleben und Gutenswegen sicherten nach ihrem Eintreffen gegen 16.15 Uhr zunächst den LKW. Danach hatten die die rund 25 Einsatzkräfte zu tun, den Schlamm mittels Schippen und Spülungen von der Fahrbahn zu beseitigen.

Um was für eine Art Schlamm es sich gehandelt hat und ob dieser sachgemäß transportiert wurde, soll Gegenstand von polizeilichen Ermittlungen werden, war von der Einsatzleitung zu erfahren.

Wegen Unfall auf der A2: Kaum Poliei für B71 verfügbar

Wegen des Unfalls auf der A2 sind so gut wie alle Polizeikräfte gebunden. „Wir machen hier im Moment alles alleine“, war von der Feuerwehr weiter zu erfahren. Die Aufräumarbeiten zogen sich bis in die späten Abendstunden.