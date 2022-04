Harz: Identität der Wasserleiche aus Stiege ist geklärt

Die Leiche eines Mannes war am Freitag im Unteren Teich in Stiege im Harz entdeckt worden.

Polizeieinsatz in Stiege. In einem Teich wurde eine Leiche gefunden.

Stiege - Nach dem Fund einer leblosen Person in einem See in Stiege am Freitagnachmittag geht die Polizei nach dem bisherigen Ermittlungsstand nicht von einer Straftat aus.