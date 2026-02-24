Mit einem Messer in der Hand und schreiend ist ein Betrunkener am Hauptbahnhof in Halle auffällig geworden. Auch gegenüber der Polizei verhielt er sich aggressiv.

Betrunkener mit Messer schreit vor Bahnhof in Halle herum – Doch das war nicht alles

Halle (Saale). – Am späten Montagabend ist der Polizei ein aggressiver Mann auf dem Bahnhofsvorplatz in Halle gemeldet worden. Der 40-Jährige, so die Polizei, habe lautstark herumgeschrien und Drohungen geäußert.

Dabei habe der Mann mit einem Messer hantiert. Als die Beamten auftauchten, habe er das Messer in seiner Hosentasche verschwinden lassen.

Aggressiver Betrunkener mit Messer beleidigt Polizisten in Halle

Bei der anschließenden Kontrolle des Mannes konnte das aufklappbare Einhandmesser jedoch sichergestellt werden, heißt es. Zudem seien ein Cuttermesser sowie eine Dose mit mutmaßlichen Drogen gefunden worden.

Der 40-Jährige sei in die Räumlichkeiten der Bundespolizei gebracht worden. Dort habe er einer Polizistin ins Gesicht gespuckt, woraufhin er fixiert wurde.

Während der polizeilichen Maßnahmen verhielt sich der Mann zunehmend aggressiv, so die Polizei. Auch habe er die Beamten mehrfach beleidigt. Ein durchgeführter Atemalkoholtest bei dem Mann habe einen Wert von 1,3 Promille ergeben.

Nun erwarteten ihn Ermittlungsverfahren wegen Bedrohung, Beleidigung, Körperverletzung, Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte sowie wegen Verstößen gegen das Betäubungsmittel- und Waffengesetz.