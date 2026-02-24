Im laufenden Tarifstreit baut die Gewerkschaft Verdi noch mehr Druck auf: Von Donnerstag bis einschließlich Samstag sind Beschäftigte der Magdeburger Verkehrsbetriebe zum Streik aufgerufen.

Magdeburg. - Von Donnerstag, 26. Februar 2026, um 0 Uhr bis Sonntag, 1. März, 2.30 Uhr sind die Beschäftigten der Magdeburger Verkehrsbetriebe (MVB) zum Streik aufgerufen. Die Gewerkschaft Verdi will damit in den laufenden Tarifverhandlungen mehr Druck aufbauen. Nach drei Warnstreiks mit geringer Mobilisierung sowie einem ganztätigen Streik in Magdeburg soll nun umfangreicher gestreikt werden.