Ein Ladendetektiv hat am Samstag in Halle den entscheidenden Hinweis gegeben: Drei Männer stahlen zunächst in der Innenstadt und später am Hauptbahnhof. Die Polizei konnte die Täter stellen.

In Halle sind am Samstag drei Diebe geschnappt worden.

Halle (Saale). – Am Samstagabend sind in Halle drei Ladendiebe auf frischer Tat geschnappt worden, wie die Polizei meldet.

Demnach informierte ein Ladendetektiv eines Geschäftes in der Innenstadt gegen 19 Uhr die Polizei, dass er drei Tatverdächtige per Videoüberwachung aufgezeichnet hatte, die zuvor Kleidung gestohlen hatten.

Diebstahl in Halle: Polizei stellt drei Tatverdächtige

Gegen 21.35 Uhr seien dann Waren aus einem Lebensmittelgeschäft im Hauptbahnhof entwendet worden.

Die Polizisten stellten nach eigenen Angaben fest, dass es sich um die drei Männer aus dem Video handelte. Auf dem Revier sahen die Beamten, dass die drei 22- bis 24-Jährigen Damenjacken trugen, an denen noch die Preisschilder befestigt waren, so die Polizei weiter. Darunter sei die Kleidung gewesen, die in der Stadt gestohlen worden sei.