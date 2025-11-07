Prozessauftakt gegen den Attentäter von Magdeburg Liveticker mit Videos: Richter beendet ersten Verhandlungstag - Taleb A. entschuldigt sich bei Familie des getöteten Kindes - es folgen teils wirre Aussagen

In Magdeburg hat am Montag der Prozess gegen Taleb A. begonnen. Er steht wegen sechsfachen Mordes und hunderter Verletzter vor Gericht. Unsere Reporter haben im Liveticker direkt aus dem Saal berichtet – von Aussagen, Anträgen und Reaktionen.