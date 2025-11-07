Prozessauftakt gegen den Attentäter von Magdeburg Liveticker mit Videos: Richter beendet ersten Verhandlungstag - Taleb A. entschuldigt sich bei Familie des getöteten Kindes - es folgen teils wirre Aussagen
In Magdeburg hat am Montag der Prozess gegen Taleb A. begonnen. Er steht wegen sechsfachen Mordes und hunderter Verletzter vor Gericht. Unsere Reporter haben im Liveticker direkt aus dem Saal berichtet – von Aussagen, Anträgen und Reaktionen.
Magdeburg. - Dutzende Richter, Staatsanwälte und Rechtsbeistände, mehr als 100 Nebenkläger und mindestens 46 Prozesstage bis März 2026: Am Montag, 10. November 2025, hat in Magdeburg der Prozess gegen den Attentäter vom Magdeburger Weihnachtsmarkt Taleb A. begonnen.
