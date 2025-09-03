In Landsberg ist ein Mann unter Drogen Auto gefahren und beginn dabei mehrere Verstöße. Die Polizei fand ihn verwirrt im eigenen Auto vor.

Landsberg. - Am Dienstag ist ein 32-Jähriger in Landsberg unter Drogen Auto gefahren und hat dabei mehrere Straftaten begangen, wie die Polizei mitteilt.

Gegen 19.35 Uhr habe ein Zeuge bemerkt, wie ein alkoholisierter Mann, der noch mehrere Alkoholflaschen bei sich trug, ins Auto gestiegen und losgefahren sei, schildert die Polizei den Fall. Dabei fehlte an dem Fahrzeug sogar ein Reifen.

Bei seiner Fahrt ignorierte der Mann dann laut den Angaben eine rote Ampel und fuhr mehrmals zu schnell. In der Nähe seines Wohnortes kam er von der Fahrbahn ab und fuhr über den Gehweg, so die Polizei.

Als die Polizei eintraf, habe der 32-Jährige verwirrt in seinem Auto gesessen. Ein Alkoholtest habe einen Wert von 0,14 Promille ergeben. Einen Drogenschnelltest habe er verweigert und sei aggressiv geworden, so die Polizei.

Der Mann versuchte zu flüchten, wurde von dem Polizisten daran aber gehindert und zu Boden gebracht, wobei er sich Verletzungen an der Nase zuzog. Der Drogenschnelltest habe positiv auf Kokain reagiert, so die Polizei.