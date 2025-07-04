In der Länderspielpause absolviert der 1. FC Magdeburg ein Testspiel beim FC Erzgebirge Aue. Anstoß am 3. September ist um 14 Uhr, hier geht's zum Livestream.

Der 1. FC Magdeburg spielt am 3. September beim FC Erzgebirge Aue. Wir zeigen die Testpartie in der Länderspielpause ab 14 Uhr im Livestream.

Magdeburg/DUR – Nur drei Tage nach dem Zweitligaspiel gegen die SpVgg Greuther Fürth steht der 1. FC Magdeburg am 3. September schon wieder auf dem Rasen. Dann absolviert der FCM ein Testspiel beim FC Erzgebirge Aue.

Mit der Partie beim Drittligisten überbrückt der Club die erste Länderspielpause der noch jungen Saison. In Aue kommt es zum Wiedersehen mit dem einstigen FCM-Erfolgstrainer Jens Härtel, der mit dem Club aufstieg und hohes Ansehen bei den Fans genießt.

FCM-Test bei Erzgebirge Aue im Livestream

Die gute Nachricht für alle Fans: Wir zeigen das Spiel aus dem Erzgebirgstadion kostenlos im kommentierten Livestream. Anstoß ist um 14 Uhr, der Stream startet einige Minuten früher.

Erzgebirge Aue gegen 1. FC Magdeburg am 3. September 2025 (Livestream: MGM Digital) (Livestream: MGM Digital) Hinweis: Sollte das Video nicht angezeigt werden, laden Sie bitte Ihren Browser neu.

Volksstimme und Mitteldeutsche Zeitung übertragen regelmäßig spannende Fußballspiele live: von Testspielen des 1. FC Magdeburg über Regionalliga-Partien des Halleschen FC und FCM II bis hin zu Oberligapartie, Landespokal-Duellen und Frauen-Fußball. Erstmals werden auch Handball des SC Magdeburg und Basketball des Mitteldeutschen BC zum Angebot gehören.