Bitterfeld-Wolfen. - Zwei Männer aus dem Raum Bitterfeld-Wolfen sind Opfer von Love-Scamming geworden, wie die Polizei mitteilt. Insgesamt verloren sie knapp 10.000 Euro.

Demnach wurden die 40- beziehungsweise 54-jährigen Männer von Frauen über soziale Netzwerke angeschrieben. Ein persönliches Treffen oder ein Telefonat habe nie stattgefunden.

Um an Geld zu kommen, täuschten die vermeintlichen Chat-Frauen laut Polizei einen Unfall, eine Krankheit, eine Entführung und eine Festnahme am Flughafen vor. Die Betrüger ergaunerten so fast 10.000 Euro von den beiden Männern.