18-Jähriger stirbt in Magdeburg nach Sturz aus leerstehendem Industriegebäude

Magdeburg - Bereits am 21. September 2022 kam es im Magdeburger Industriehafen zu einem Todesfall. Wie die Polizei erst jetzt entsprechende Volksstimme-Informationen bestätigt, ist dabei ein 18-Jähriger ums Leben gekommen.

Der junge Mann soll sich gegen 18 Uhr mit mehreren weiteren Personen in einem ehemaligen Fabrikgebäude aufgehalten haben, teilt eine Polizeisprecherin mit. Dabei sei er aus etwa 20 Meter Höhe aus einer Öffnung in der Wand in die Tiefe gestürzt und an den Verletzungen gestorben.

Die Ermittlungen zur Todesursache dauern an. „Weitere Auskünfte können mit Hinweis auf das laufende Verfahren nicht erteilt werden“, erklärt die Sprecherin. Ein Unfall gilt aber als wahrscheinlich.