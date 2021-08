22-Jähriger soll Laube in Magdeburg angesteckt haben

Nach dem Brand einer Gartenlaube an der Luisenthaler Straße in Magdeburg-Prester hat die Polizei einen 22-jährigen Tatverdächtigen ermittelt.

Die Feuerwehr kam nach einem Laubenbrand in Magdeburg zum Einsatz.

Magdeburg (vs) l - Das Feuer war am Freitag (27.8.2021) gegen 23.15 Uhr an einem Gartenschuppen auf einem brach liegenden Gartengrundstück im Magdeburger Stadtteil Prester ausgebrochen.

Dabei sei ein Sachschaden in geringer Höhe entstand, berichtete am Wochenende ein Polizeisprecher.

Durch Befragungen und Hinweisen von Zeugen konnte im Anschluss ein 22-jähriger Tatverdächtiger ermittelt werden. Dessen mögliche Tatbeteiligung sei nun Gegenstand weiterer polizeilicher Ermittlungen, hieß es dazu abschließend.