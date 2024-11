Von vs

Spaziergänger entdeckten in Magdeburg eine in der Stromelbe treibende Person. Der Mann war wegen eines Schwindelgefühls ins Wasser gefallen.

75-jähriger Magdeburger stürzt in die Elbe

Ein 75-jähriger Magdeburger musste in ein Krankenhaus gebracht werden, nachdem er in die Elbe gefallen war.

Magdeburg. - Spaziergänger haben am Sonnabendmittag, 23. November 2024, in Magdeburg eine männliche Person in der Stromelbe treiben gesehen.

Glücklicherweise konnte der Mann aus eigener Kraft in Höhe des Handelshafens das Ufer erreichen. Mit Hilfe der Spaziergänger gelang es ihm, das Wasser zu verlassen und die steile Uferböschung zu erklimmen.

Bei dem Mann handelte es sich um einen 75-jährigen Magdeburger, der eigenen Angaben zufolge aufgrund eines Schwindelgefühls in den Fluss gefallen war.

Er war stark unterkühlte und wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.