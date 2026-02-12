Ein Autofahrer ist auf der Autobahn 2 Richtung Hannover gestoppt worden. Der Zoll fand dabei Zigaretten mit und ohne Steuerzeichen. Es ist nicht das erste Mal, dass der Mann aufgefallen ist.

Auf der Autobahn 2 bei Magdeburg kontrollierte der Zoll einen Mann aus Polen – er fiel nicht zum ersten Mal auf.

Magdeburg. – Mehr als 51.000 geschmuggelte Zigaretten hat der Zoll Magdeburg bei einer Kontrolle auf der A2 sichergestellt, teilt die Polizei mit. Damit sei ein Steuerschaden in Höhe von rund 10.6000 Euro verhindert worden. Der Täter sei zudem kein Unbekannter gewesen.

Den Angaben zufolge kontrollierte der Zoll bereits am 30. Januar einen polnischen Autofahrer. "Die Kolleginnen und Kollegen der KEV (Anmerkung der Redaktion: Kontrolleinheiten Verkehrswege) konnten bei ihrer Kontrolle im Fahrzeug insgesamt 51.120 Zigaretten feststellen. Diese waren zum Teil mit polnischen Steuerzeichen oder ohne jegliche Steuerzeichen versehen. Anhand der Indizien ist von gefälschten Waren auszugehen," teilt Sebastian Schultz, Pressesprecher des Hauptzollamts Magdeburg mit.

Im Verlauf der Kontrolle habe sich herausgestellt, dass der Mann bereits vor zwei Jahren wegen Zigarettenschmuggels von Polen nach Deutschland auffällig geworden war.