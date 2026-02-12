Nach einem schwierigen Saisonstart und turbulenten Wochen ist Miroslav Klose beim 1. FC Nürnberg die Wende gelungen. Nachdem zwischenzeitlich sogar das Aus drohte, gibt es nun ein neues Kapitel.

Nürnberg - Miroslav Klose und der 1. FC Nürnberg werden weiter zusammenarbeiten. Wie der Verein mitteilte, wurde der Vertrag mit dem Rekordtorschützen bei Weltmeisterschaften verlängert. Die Laufzeit wurde nicht bekanntgegeben.

Die Einigung zwischen Klose und dem Sportlichen Leiter des Fußball-Zweitligisten, Joti Chatzialexiou, hatte sich zwar lange abgezeichnet. Doch zuletzt zog sich die Einigung hin. Der bisherige Vertrag von Klose war noch bis zum Sommer datiert.

„Wir haben die Zeit genutzt, um Themen intern aufzuarbeiten und diese offen und konstruktiv zu besprechen. Dabei war die Richtung für Joti und mich immer dieselbe. Zusammen wollen wir den Club weiterentwickeln und nach vorne bringen. An unserem gemeinsamen Weg habe ich nie gezweifelt“, erklärte Klose kurz vor dem Heimspiel gegen den Karlsruher SC am Freitagabend.

Chatzialexiou betont das Vertrauen

Der Weltmeister von 2014 hat den „Club“ nach einem schwierigen Saisonstart stabilisiert. Aktuell sind die Franken Tabellenzehnter. „Miro und ich waren uns immer einig, dass wir unseren Weg auch künftig gemeinsam fortsetzen wollen“, erklärte Chatzialexiou. „Wir kennen uns lange, vertrauen uns gegenseitig und konnten aufgrund unserer guten Beziehung zueinander in den vergangenen Wochen auch ausgiebig diejenigen Punkte erörtern, die aus unserer Sicht wichtig für die erfolgreiche Gestaltung der Zukunft des FCN sind.“

Der mittlerweile 47-jährige Klose hatte den Job bei den Franken im Sommer 2024 angetreten. Klose soll den neunfachen deutschen Meister langfristig entwickeln und zurück in die Bundesliga führen. Die erste Saison endete nach einem mäßigen Start und einem Zwischenhoch in der Rückrunde auf Platz zehn. In der zweiten Spielzeit lautet die Zielsetzung des Vereins jedoch Platz eins bis sieben.

Aufwärtstrend nach schwierigem Saisonstart

Bereits im Sommer waren beim 1. FC Nürnberg Signale zu vernehmen, dass Klose länger bleiben soll als nur bis Ende Juni. Der schwierige Saisonstart hätte möglicherweise aber auch zu einer vorzeitigen Trennung führen können, wäre nicht die Wende durch das 3:2 in Düsseldorf gelungen. Nach turbulenten Wochen für Klose führte er das Team aus dem Keller.

Klose ist wie zuletzt Robert Klauß (30. Juli 2020 bis 02. Oktober 2022) der erste Coach, der zwei Spielzeiten im „Club“-Traineramt schafft.