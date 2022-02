Aggressives Paar: Jugendliche mit Pistole im Magdeburger Hauptbahnhof festgenommen

Hausfriedensbruch, Diebstahl, Beleidigung und Verstoß gegen Waffengesetz: Am Dienstag unternahmen zwei Jugendliche eine Randale-Tour am Magdeburger Hauptbahnhof.

Magdeburg (vs) - Am Dienstag, den 22. Februar 2022, fiel einer Streife der Bundespolizei gegen 13.10 Uhr am Hauptbahnhof, Bahnsteig 1 zwei Personen auf. Die 17-Jährige und ihr 16-jähriger Begleiter grölten lautstark auf dem Bahnsteig herum. Bereits in der Vergangenheit sind die zwei deutschen Jugendlichen mehrfach polizeilich in Erscheinung getreten, heißt es von der Polizei.

Gegen sie bestehen daher auch aktuell gültige Hausverbote für den Magdeburger Hauptbahnhof. Reiseabsichten hatten sie keine und so wurden die beiden nach Beendigung der strafprozessualen Maßnahmen durch die Bundespolizisten aus dem Hauptbahnhof

verwiesen. Dem kamen sie nach, - vorerst.

17-Jährige bespuckt Waren im Geschäft

Gegen 14.30 Uhr hielt sich der 16-Jährige erneut ohne Reiseabsichten im Bahnhof auf und versuchte sich vor einer Streife der Bundespolizei im Sanitärbereich im Personentunnel erfolglos zu

verstecken. Sein Verhalten war unkooperativ und er belächelte eine erneute Strafanzeige.

Seine 17-jährige Bekannte belästigte gegen 17.00 Uhr die

Mitarbeiterin eines Discountunternehmens im Bahnhof. Sie hielt sich, trotz mehrfacher Aufforderungen jenes Geschäft zu verlassen, weiterhin darin auf und bespuckte die Waren. Zudem versuchte sie andere Warengüter zu stehlen und beleidigte und bedrohte die Verkäuferin.

Jugendliche drohen mit Anscheinswaffe

Nach Abschluss der erneuten Anzeigenaufnahme und Verweisung aus dem Hauptbahnhof wurde das Pendant gegen 18.30 Uhr durch einen achtsamen Bürger im Personentunnel des Hauptbahnhofes

erneut gesichtet, wie sie mit einer Pistole hantierten.

Der Mann rief sofort den Notruf der Landespolizei und schilderte den Sachverhalt. Sofort wurde im Nahbereich des Hauptbahnhofes durch mehrere Streifen der Bundespolizei und im Stadtgebiet durch die Landespolizei nach den Personen gesucht.

In einem Einkaufsmarkt nahe der Bahnhofsstraße wurden die Jugendlichen durch die Einsatzkräfte gestellt. Die hier zuständige Landespolizei übernahm den Sachverhalt. Bei der im Notruf beschriebenen Pistole handelte es sich um eine sogenannte Anscheinswaffe, welche sichergestellt wurde.

Die Jugendlichen erhalten nun erneut eine ganze Litanei an Anzeigen, u.a. wegen den einzelnen Hausfriedensbrüchen, Diebstahl, Beleidigung, Bedrohung und einem Verstoß gegen

das Waffengesetz.