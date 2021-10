Alkoholisierter Radfahrer verletzt sich bei einem Zusammenstoß mit einem Pkw in Magdeburg schwer

Ein 43-jähriger Radfahrer, der auf der Wiener Straße in Magdeburg alkoholisiert auf der falschen Straßenseite fuhr, ist nach einem Zusammenstoß mit einer abbiegenden Pkw-Fahrerin schwer verletzt worden.

Ein Radfahrer ist am Freitag, 8. Oktober 2021, gegen 12.48 Uhr von einem Pkw erfasst und schwer verletzt worden.

Nach ersten Erkenntnissen befuhr der aus dem Salzlandkreis stammende 43-jährige Radfahrer den Radweg der Wiener Straße in Richtung Halberstädter Straße. Dies tat er jedoch auf dem linken, nicht für seine Fahrtrichtung freigegebenen, Radweg.

Zeitgleich verließ eine 37-jährige Magdeburgerin mit ihrem Pkw den Magdeburger Ring aus südlicher Richtung kommend und beabsichtigte nach rechts in die Wiener Straße in Richtung Leipziger Straße einzufahren. Beim Abbiegen kam es dann zur Kollision mit dem von rechts kommenden Radfahrer. Der Radfahrer stürzte und kam mit schweren Verletzungen in ein umliegendes Krankenhaus. Die Pkw-Fahrerin blieb unverletzt.

Im Krankenhaus wurde bei dem 43-Jährigen starker Alkoholgeruch in der Atemluft festgestellt. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von über 2 Promille.

Während des Rettungseinsatzes musste die Unfallstelle gesperrt und der Verkehr abgeleitet werden. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Klärung der genauen Unfallursache aufgenommen.