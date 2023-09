Die Polizei warnt vor manipulierten Auto-Reifen in Magdeburg. Erneut haben Aktivisten in mehreren Stadtteilen Luft aus SUV-Reifen entweichen lassen. Bekennerschreiben kleben an Auto-Scheiben. Autofahrer sollen unbedingt vor Fahrtantritt die Beschaffenheit prüfen.

Magdeburg (vs) - Nach einer heftigen Attacke auf Autos in Magdeburg vor über mehreren Wochen sind nun erneut in der Nacht zum Montag, 18. September, an zahlreichen Autos die Reifen manipuliert worden. Dies geht aus einer Mitteilung der Polizei hervor.

Lesen Sie auch: SUV und Geländewagen beschädigt - Klimaaktivisten machen in Magdeburg Reifen platt

Betroffen seien 52 Autos in verschiedenen Stadtteilen Magdeburgs. Dabei handele es sich ausschließlich um SUV. Dabei seien über Manipulation an den Ventilen Luft aus den Reifen abgelassen worden.

Auch interessant: SUV-Reifen platt - Zahl der Fälle in Magdeburg gestiegen

Nach bisherigem Kenntnisstand sollen die folgenden Stadtteile betroffen sein:

Stadtfeld

Alt Olvenstedt

Neu Olvenstedt

Das könnte Sie auch interessieren: Kommentar zu Klima-Chaoten in Magdeburg - Können die auch konstruktiv?

Wie in der Vergangenheit wurden auch diesmal "Bekenner"-Schreiben an den manipulierten Autos gefunden, wie die Polizei auf Volksstimme-Nachfrage mitteilt. Wieder haben die Aktivisten gezielt Reifen von SUV angegriffen.

Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts der Sachbeschädigung. Hinweise zu den Tätern nehmen die Beamten unter 0391/546-3295 im Polizeirevier Magdeburg entgegen.