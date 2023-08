Eine Gruppe mutmaßlicher Klimaaktivisten hat in Magdeburg bei den Reifen mehrerer SUV die Luft rausgelassen. Was bislang bekannt ist.

Eine Gruppe von Klimaaktivisten hat in mehreren Stadtteilen zahlreiche Reifen zerstochen. Die Gruppe "The Tyre Extinguishers" ("Die Reifenlöscher") bekennt sich mit einem Schreiben zu der Tat.

Magdeburg - Böse Überraschung am Morgen des 29. August 2023 für etliche Autobesitzer in Magdeburg: Als sie zu ihrem Fahrzeug kamen und losfahren wollten, stellten sie fest, dass Unbekannte die Luft aus den Reifen gelassen hatten. In einigen Fällen steckten in den Ventilen noch kleine Steinchen oder ähnliches. Was dazu bekannt ist.