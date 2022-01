Aufgeknackt: Diebe gelangen in Magdeburger Veranstaltungsgebäude und stehlen Bargeld

Einbrecher verschafften sich in der Nacht zum Mittwoch Zugang in einem Magdeburger Veranstaltungsgebäude. Die Polizei sucht nach Hinweisen.

Magdeburger (vs) - In der Nacht zum Mittwoch, den 19. Januar 2022, drangen Einbrecher in ein Magdeburger Veranstaltungsgebäude im Stadtteil Stadtfeld ein. In der Zeit von 00.30 Uhr bis 04.00 Uhr sollen sich die unbekannten Täter Zugang verschafft haben. Anschließend öffneten die Täter gewaltsam ein Kellerfenster und gelangten so in die Räumlichkeiten des Hauses.

Innerhalb des Objekts wurden sämtliche Räume und Behältnisse durchsucht. Nach ersten Erkenntnissen wurde Bargeld aus mehreren Geldkassetten im mittleren vierstelligen Bereich entwendet. Die Kriminaltechnik sicherte Spuren am Tatort und ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.