Auto brennt in Magdeburg nach Auffahrunfall

Bei einem Auffahrunfall am Montagabend im Olvenstedter Graseweg in Magdeburg gab es zwei Leichtverletzte. Ein Pkw geriet in Brand.

Magdeburg (vs) l - Nach Polizeiangaben befuhr eine 63-jährige Magdeburgerin am Montag gegen 18 Uhr mit ihrem Hyundai den Olvenstedter Graseweg in Richtung Florapark. An der Einmündung zur Othrichstraße musste die 63-Jährige verkehrsbedingt halten.

Ein 19-jähriger Magdeburger, welcher sich mit einem VW hinter dem Hyundai befand, bemerkte das Halten offenbar zu spät und fuhr laut Polizei auf.

Verletzte ambulant behandelt

Durch die Kollision seien beide Fahrzeugführer leicht verletzt und von Rettungskräften zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht worden.

Durch den Verkehrsunfall sei der VW in Brand geraten. Die Feuerwehr habe die Löscharbeiten übernommen. Über die Schadenshöhe wurde noch nichts bekannt.