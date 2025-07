Halberstadt. - Bei bestem Sommerwetter versammelten sich Mitglieder, Ehrengäste und befreundete Vereine im Vereinsheim „Karlheinz Blanke“ des Schützenvereins Halberstadt von 1543 in Halberstadts Mahndorfer Straße, um gemeinsam das diesjährige Schützenfest zu feiern.

Wie Sportleiter Uwe Günther berichtet, begrüßte der 1. Schützenvogt Benjamin Wehrstedt neben zahlreichen Vereinsmitgliedern auch Delegationen aus Harsleben, Wegeleben, Gröningen, Quedlinburg und der Partnerstadt Wolfsburg – Zeichen lebendiger Verbundenheit über Vereinsgrenzen hinweg. Auch der Präsident des Kreisschützenverbandes Halberstadt (KSV), David Spuhler, war der Einladung gefolgt.

Ehrungen für vier Halberstädter Schützen

Dieser nutzte die Gelegenheit, Ronny Wehrstedt, Jörn Hariefeld, Frank Lubinetzki und Ingolf Lüddecke für ihr langjähriges Engagement mit Auszeichnungen des KSV Halberstadt sowie des Landesschützenverbandes Sachsen-Anhalt zu ehren.

Im Mittelpunkt des Festes stand die feierliche Proklamation der neuen Vereinskönige 2025, die beim Königsschießen auf dem Schießstand „Felsenkeller“ ermittelt worden waren. In diesem Jahr gelang es Benjamin Wehrstedt, den Holzadler abzuschießen – damit wurde er zum Adlerkönig 2025. Die Königskette überreichte ihm sein Vorgänger Ronny Beyer. Mit dem besten Schießergebnis erwarb sich Burkhard Jahn den Titel des Schützenkönigs und erhielt die Königskette aus den Händen von Benjamin Wehrstedt.

Kompakte Feier hat sich für Halberstadts Schützen bewährt

An das offizielle Programm schloss sich ein zünftiges Schützenfrühstück an, bei dem die neuen Majestäten zu Freigetränken einluden. Das Fest klang in geselliger Runde am Nachmittag aus.

Wie Uwe Günther, der für seinen Einsatz als Sportleiter einen Präsentkorb als Dank erhalten hatte, berichtet, habe sich diese vor einigen Jahren eingeführte kompaktere Festform bewährt.