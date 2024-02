Magdeburg - vs

In der Eisvogelstraße in Magdeburg-Stadtfeld ist in der Nacht zum Sonnabend (10. Februar 2023) ein Auto in Brand geraten. Die Feuerwehr war gegen 3 Uhr alarmiert worden. Der Pkw befand sich zur Tatzeit geparkt in einer Parktasche.

Durch das ausgreifende Feuer wurden zwei weitere im Nahbereich abgestellte Autos beschädigt. Es entstand ein Gesamtschaden im höheren fünfstelligen Eurobereich. Die Spurensicherung wurde vor Ort durchgeführt.

Die Polizei bittet in diesem Zusammenhang um Zeugenhinweise. Diese nimmt das Polizeirevier Magdeburg oder jede andere Polizeidienststelle rund um die Uhr persönlich oder telefonisch unter 0391/546 32 95 entgegen.