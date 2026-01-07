In Magdeburg sind in der Nacht zu Montag zwei Fahrzeuge der Marke Toyota gestohlen worden. Die Polizei ermittelt in beiden Fällen und bittet um Hinweise.

Unbekannte Täter haben in Magdeburg innerhalb weniger Stunden zwei Toyotas entwendet.

Magdeburg. – Unbekannte Täter haben in der Nacht zu Montag in Magdeburg zwei Autos der Marke Toyota gestohlen. Betroffen waren ein Fahrzeug im Bereich der Enckekaserne sowie ein weiterer Wagen in der Fröbelstraße, wie die Polizei mitteilt.

Lesen Sie auch: Retter können nicht mehr helfen: Mann stirbt nach Sturz aus Hochhaus in Magdeburg

Nach Angaben der Ermittler war ein weißer Toyota Corolla am Sonntag gegen 18 Uhr an der Enckekaserne abgestellt worden. Als der 57 Jahre alte Besitzer das Auto am Montagmorgen gegen 7.45 Uhr wieder nutzen wollte, war es weg. Der Schaden wird auf einen mittleren fünfstelligen Betrag geschätzt.

Nächtlicher Diebstahl: Autoknacker stehlen gleich zwei Toyotas in Magdeburg

Ein ähnlicher Fall ereignete sich in der Fröbelstraße. Dort hatte eine 59-Jährige ihren grauen Toyota Yaris am Sonntag gegen 20.30 Uhr geparkt. Am Montagmorgen gegen 9.15 Uhr stellte sie den Diebstahl fest. In diesem Fall geht die Polizei von einem Schaden im niedrigen fünfstelligen Bereich aus.

Außerdem interessant: Versuchter Wohnungseinbruch: Polizei fasst drei Männer im Schrotebogen

Beide Fahrzeuge wurden zur Fahndung ausgeschrieben, die Ermittlungen laufen.

Das Polizeirevier Magdeburg bittet Zeugen, die Hinweise zu den Taten oder zu Tatverdächtigen geben können, sich unter der Telefonnummer 0391/546-3295 oder über das E-Revier der Polizei Sachsen-Anhalt zu melden.