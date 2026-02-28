In Magdeburg ist am Freitagabend, 27. Februar, ein Auto der Marke Jeep gestohlen worden. Die Polizei sucht nun Zeugen.

Wer hat die Täter gesehen?

Die Polizei sucht Zeugen. Am Freitagabend wurde in Magdeburg ein Jeep gestohlen.

Magdeburg/vs. - Am Freitagabend, 27. Februar, haben bislang unbekannte Täter einen grauen Jeep Grand Cherokee in der Straße Im Steingewände in Magdeburg gestohlen.

Der Fahrzeughalter, ein 47-jähriger Magdeburger, hatten den Wagen am 27. Februar gegen 18 Uhr ordnungsgemäß geparkt. Zwei Stunden hab er festgestellt, dass sein Jeep entwendet wurde. Daraufhin habe er die Polizei informiert und den Diebstahl angezeigt, sodass unmittelbar Fahndungsmaßnahmen eingeleitet wurden. Die Ermittlungen dauern an.

Das Polizeirevier Magdeburg sucht nun Zeugen und nimmt sachdienliche Hinweise unter Telefon 0391/546-3295 entgegen.