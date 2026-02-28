Die Straßenbahngleise in Halberstadt sind einem 71-Jährigen zum Verhängnis geworden, so scheint es. Doch warum weniger die Gleise an dem Unfall Schuld sind.

Die Polizei ermittelt wegen des Unfalls eines Radfahrers in Halberstadt.

Halberstadt/SC. - Radfahren birgt Risiken. Das musste am 27. Februar auch ein Radler in Halberstadt schmerzhaft anerkennen. Gegen 12.15 Uhr stürzte der Radfahrer in Halberstadts Altstadt – in den Straßenbahngleisen, wie das Polizeirevier Harz am Samstag mitteilte.

Lesen Sie auch: Unfall an Tankstelle in Halberstadt: Radfahrer schwer verletzt

Der 71-jährige Halberstädter befuhr laut Angaben der Polizei die Straße Voigtei in Halberstadt und kam dabei mit seinem Fahrrad in die Straßenbahngleise. In der Folge stürzte er und landete auf einem vor Ort geparkten Pkw Fiat einer 56-jährigen Halberstädterin. Der Mann blieb unverletzt, jedoch entstand am Auto Sachschaden.

Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr

Die hinzugerufenen Beamten konnten Alkoholgeruch bei dem Mann wahrnehmen. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,42 Promille. Die Beamten ordneten eine Blutprobenentnahme an und untersagten die Weiterfahrt.

Auch interessant: Polizei stoppt in Halberstadt sturzbetrunkenen Radfahrer

Den Radfahrer erwartet ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr.