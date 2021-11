Auto weg: Unbekannte Täter stehlen VW Multivan von einem Autohof in Ottersleben

In den vergangenen Tagen wurde in dem Ortsteil Ottersleben ein VW Multivan durch unbekannte Täter von einem Autohof entwendet.

Magdeburg (vs) - Am Samstag, den 13. November 2021 gegen 13.00 Uhr wurde ein lila VW Multivan im Werner-von-Siemens-Ring auf dem Betriebsgelände des Autohofes abgeparkt. Ein 31-jähriger Magdeburger stellte am Montag, den 15. November 2021 am frühen Morgen fest, dass das abgestellte Fahrzeug durch unbekannte Täter, auf unbekannte Art und Weise entwendet wurde.

Die Magdeburger Polizei wurde daraufhin über den Diebstahl informiert und leitete umgehend entsprechende Fahndungsmaßnahmen zu dem entwendeten Fahrzeug ein. Darüber hinaus wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Zeugen, welche Hinweise zum Verbleib des gestohlenen Fahrzeugs und/oder Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich unter 0391/546-3295 im Polizeirevier Magdeburg zu melden.