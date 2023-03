Ein 24-jähriger Fahrzeugführer ist in Magdeburg beim Überholen von einem anderen Verkehrsteilnehmer aus dem Fahrzeug heraus mit einer Luftdruckwaffe bedroht worden. Das berichtete die Magdeburger Polizei am Wochenende.

Autofahrer in Magdeburg beim Überholen mit Waffe bedroht

Magdeburg - vs

Der Vorfall habe sich laut Polizei am Freitag (10.3.2023) gegen 15.30 Uhr in Alt Salbke in Magdeburg zugetragen. Bei der Fahndung sei auch ein Polizeihubschrauber zum Einsatz gekommen.

Das verdächtige Fahrzeug habe man in der Friedrich-List-Straße feststellen können. Im Fahrzeug des 38-Jährigen habe man neben der besagten Luftdruckwaffe Diebesgut aus Einbrüchen gefunden.

Verdächtiger unter Drogen und ohne Fahrerlaubnis

Darüber hinaus war der 38-Jährige nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis und stand zudem unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln.

Bei einer anschließenden Wohnungsdurchsuchung wurden weitere offensichtlich entwendete Gegenstände gefunden. Der 38-Jährige sei vorläufig festgenommen worden.

Nach Beendigung aller polizeilichen Maßnahmen sei der Mann wieder entlassen worden. Gegen ihn seien diverse Ermittlungsverfahren eingeleitet worden, hieß es von der Polizei weiter.