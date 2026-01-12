Bereits am Donnerstag waren die Täter im Magdeburger Stadtteil Olvenstedt in eine Baustelle eingebrochen. Dort fuhren sie mit abgestellten Baufahrzeugen umher, verursachten einen Unfall und flüchteten anschließend.

Unbekannte waren in eine Baustelle im Magdeburger Stadtteil Olvenstedt eingebrochen und mit den dort abgestellten Baufahrzeugen umhergefahren. Dabei bauten sie einen Unfall.

Magdeburg. - Im Magdeburger Stadtteil Olvenstedt haben bereits am Donnerstag, den 8. Januar, unbekannte Täter eine Baustelle betreten und Baustellenfahrzeuge beschädigt. Wie die Polizei mitteilte, fuhren die Täter mit den Baustellenfahrzeugen umher und bauten dabei einen Unfall.

Demnach seien die Täter unberechtigt auf das Gelände gelangt und hätten dort mehrere abgestellte Baustellenfahrzeuge genutzt, um mit diesen herumzufahren. Dabei seien sie mit dort gelagertem Baumaterialien zusammengestoßen. In der Folge sei das Baustellenfahrzeug nicht mehr fahrbereit gewesen.

Anschließend seien die Täter mit einer weiteren Arbeitsmaschine vom Gelände geflüchtet. In unmittelbarer Nähe zur Baustelle seien sie jedoch mit dem Fahrzeug stecken geblieben, ließen dieses zurück und flüchteten zu Fuß.

Die Polizei Magdeburg erklärte, dass entsprechende Ermittlungen eingeleitet worden seien. Zudem seien vor Ort Spuren gesichert worden.