Magdeburg (vs) - Der Mann hatte sich richtig in Schale geworfen, um besonders glaubwürdig zu erscheinen. Doch der Mann, der am Freitag Geld von einer Seniorin "einsammeln" wollte, kam gar nicht von einem Bankinstitut. Was war passiert?

Am Freitag gegen 10.30 Uhr klingelte ein Mann an der Wohnungstür einer 93-jährigen Geschädigten im Ortsteil Jakobstraße und gab sich als Mitarbeiter einer Bank aus. Dies teilte die Polizei mit.



Laut Aussagen der Geschädigten wirkte der Mann sehr gepflegt und seriös. Von einem Zettel las er die Daten der Geschädigten ab und bat um Einlass, da er auf Grund einer Änderung im Zahlungsverkehr Sparbücher und Geld einsammeln müsste. Sie übergab ihm gutgläubig ihr Sparbuch und einen vierstelligen Geldbetrag in bar. Danach verließ der Täter die Wohnung.

Im Nachhinein bekam die Geschädigte ein ungutes Gefühl und meldete sich bei der Polizei. Das Sparbuch konnte noch rechtzeitig gesperrt werden.

Der Täter kann wie folgt beschrieben werden:

- männlich, mittleres Alter

- gepflegte europäische Erscheinung

- 1,75m – 1,80m groß

- braunes kurzes Haar

- rasiertes Gesicht

- trug einen schwarzen Anzug und weißes Hemd.

Gerade ältere Menschen scheinen im Fokus der Täter zu stehen, so die Polizei. Aus diesem Grund werden deren Angehörigen darum gebeten, präventiv auf ihre Mitmenschen einzuwirken und sie auf derartige Betrugshandlungen aufmerksam zu machen.



Und diese Tipps hält die Polizei für den Fall solcher Betrugsversuche bereit: Schauen Sie sich Besucher vor dem Öffnen der Tür durch den Türspion oder durch das Fenster genau an. Öffnen Sie die Tür nur bei vorgelegtem Sperrriegel. Lassen Sie sich immer und ohne Ausnahme einen Ausweis vorzeigen. Rufen Sie gegebenenfalls bei der vermeintlichen Firma an. Lassen Sie keine Fremden in Ihre Wohnung. Bestellen Sie Unbekannte zu einem späteren Zeitpunkt wieder, wenn eine Vertrauensperson anwesend ist. Wehren Sie sich energisch gegen zudringliche Besucher, sprechen Sie sie laut an oder rufen Sie um Hilfe. Treffen Sie mit Nachbarn, die tagsüber zu Hause sind, die Vereinbarung, sich bei unbekannten Besuchern an der Wohnungstür gegenseitig Beistand zu leisten.