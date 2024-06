Magdeburg - vs

Eine betrunkene Autofahrerin hat am frühen Samstagmorgen (8. Juni 2024) in der Straße Alt Prester in Magdeburg bei einem Unfall insgesamt vier Autos beschädigt. Wie die Polizei mitteilte, war die 46-jährige Frau stadtauswärts unterwegs. Beim Vorbeifahren streifte sie zuerst zwei geparkte Fahrzeuge am Straßenrand und stieß danach gegen das Heck eines weiteren geparkten Fahrzeugs.

Der Pkw der Unfallverursacherin wurde auf die Fahrbahn zurückgeschleudert und blieb fahruntüchtig stehen. Die Unfallverursacherin wies einen Atemalkoholwert von deutlich über 2 Promille auf. Ihr Führerschein wurde beschlagnahmt. Ihr Pkw wurde abgeschleppt. An den Fahrzeugen entstanden Sachschäden im unteren fünfstelligen Bereich.