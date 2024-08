Schüler der IGS Regine Hildebrandt in Magdeburg durften am Mittwochmorgen die Schule nicht betreten. Der Grund war offenbar eine Bombendrohung. Warum die Polizei die Schule nicht untersucht hat.

Bombendrohung in Magdeburg: Warum die IGS Hildebrandt nicht durchsucht wurde

An der IGS Regine Hildebrandt in Magdeburg gab es offenbar eine Bombendrohung.

Magdeburg. - Zu einer Bombendrohung ist es offenbar vor Unterrichtsbeginn am Mittwochmorgen an der Integrierten Gesamtschule (IGS) Regine Hildebrandt in Magdeburg gekommen, wie die Polizei auf Nachfrage bestätigt.

Demnach durften Schüler das Schulgebäude kurzzeitig nicht betreten. Durchsucht wurde die Schule allerdings nicht von der Polizei. Der Grund offenbar: Der Drohung mangelte es nach Einschätzung der Kriminalexperten an der für eine Untersuchung nötigen Ernsthaftigkeit.

Die Schüler konnten um 9 Uhr ihren Alltag wieder aufnehmen.