Magdeburg - Nach mehreren Stunden hat die Polizei den Großeinsatz an der Integrierten Gesamtschule Regine Hildebrandt an der Pablo-Neruda-Straße im Norden Magdeburgs jetzt (Donnerstag, 7. März 2024, 14.10 Uhr) beendet.

Einsatz: Polizeieinsatz an Schule in Magdeburg: Amokdrohung an Regine Hildebrandt. (Kamera: Lena Bellon, Schnitt: C. Kadlubietz)