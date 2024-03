Bombenfund in Magdeburg - das ist bisher bekannt

Magdeburg - Nach einem Bombenfund im Magdeburger Stadtteil Rothensee haben Polizei und weitere Einsatzkräfte mit den Vorbereitungen für die Entschärfung des Sprengkörpers begonnen. Nach ersten Einschätzungen sind von den Maßnahmen aber keine Wohngebäude und damit so gut wie keine Personen betroffen. Bei dem Fundort handelt es sich um ein Gewerbegebiet im Bereich des Rewe-Lagers in Rothensee, teilte ein Sprecher der Magdeburger Polizei auf Anfrage der Volksstimme mit.

Das ist die Bombe

Nach ersten Erkenntnissen wurde bei Bauarbeiten eine 50 Kilogramm-Fliegerbombe amerikanischer Bauart gefunden. Der Kampfmittelbeseitigungsdienst soll noch am Abend zum Einsatz kommen und die Bombe entschärfen. Zuvor überprüfen Einsatzkräfte die Umgebung, ob sich in dem Sperrgebiet rund um den Fundort noch Personen aufhalten. Dabei soll auch ein Polizeihubschrauber zum Einsatz kommen. In dem Sperrgebiet befinden sich hauptsächlich Baustellen und Lagerhallen so wie Gartenanlagen.

Nach Angaben der Polizei soll es sich bei der Bombe um einen Sprengkörper handeln, der noch am Abend entschärft werden kann. Aktuell ist die Bahnstrecke zwischen Magdeburg und Stendal wegen der vorbereitenden Maßnahmen für die Entschärfung für den Zugverkehr temporär gesperrt. Eine Gefahr für die Bevölkerung besteht nach Angaben der Polizei nicht.

Blindgänger häufig gefunden

In dem Magdeburger Gewerbegebiet waren in der Vergangenheit immer wieder Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden worden. Hintergrund ist, dass die Flächen nördlich von Magdeburg ein wichtiger Standort für Rüstungsindustrie waren und deshalb im Zweiten Weltkrieg immer wieder angegriffen wurden.

Bei der Ausweisung von Gewerbegebieten und den vorbereitenden Maßnahmen für Ansiedlungen waren deshalb in den vergangenen Jahren immer wieder Blindgänger aufgetaucht. Der Kampfmittelbeseitigung hatte deshalb bereits mehrfach vor Ort zum Einsatz kommen müssen, so beispielsweise im September 2022.