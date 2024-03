In Magdeburg ist am Mittwoch eine Weltkriegsbombe gefunden worden. Für die Entschärfung musste eine wichtige Bahnstrecke gesperrt werden. Mittlerweile hat die Polizei Entwarnung gegeben.

Bombenfund in Magdeburg: Weltkriegsbombe erfolgreich entschärft

In Magdeburg ist am Mittwoch eine Fliegerbombe gefunden worden. Der Kampfmittelbeseitigungsdienst war im Einsatz.

Magdeburg - Im Magdeburger Stadtteil Rothensee ist am Mittwochnachmittag ein Weltkriegsbombe gefunden worden. Die Polizei war mit einem Großaufgebot vor Ort, um den Blindgänger zu entschärfen. Gegen 18.30 Uhr teilten die Beamten mit, dass die Entschärfung erfolgreich verlief und die gesperrten Bereiche wieder freigegeben wurden.

Bei dem Fundort handelt es sich um ein Gewerbegebiet im Bereich des Rewe-Lagers in Rothensee, teilte ein Sprecher der Magdeburger Polizei auf Anfrage der Volksstimme mit.

Bombenfund in Magdeburg: Entschärfung von Weltkriegsbombe erfolgreich

Nach ersten Erkenntnissen wurde bei Bauarbeiten eine 50 Kilogramm-Fliegerbombe amerikanischer Bauart gefunden. Der Kampfmittelbeseitigungsdienst war im Einsatz, um die Bombe zu entschärfen. Zuvor überprüften Einsatzkräfte die Umgebung, ob sich in dem Sperrgebiet rund um den Fundort noch Personen aufhielten. Dabei kam auch ein Polizeihubschrauber zum Einsatz. In dem Sperrgebiet befanden sich hauptsächlich Baustellen und Lagerhallen so wie Gartenanlagen.

Die Bahnstrecke zwischen Magdeburg und Stendal musste während der Entschärfung komplett für den Zugverkehr gesperrt werden. Eine Gefahr für die Bevölkerung bestand nach Angaben der Polizei nicht.

Blindgänger in Magdeburg häufig gefunden

In dem Magdeburger Gewerbegebiet waren in der Vergangenheit immer wieder Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden worden. Hintergrund ist, dass die Flächen nördlich von Magdeburg ein wichtiger Standort für Rüstungsindustrie waren und deshalb im Zweiten Weltkrieg immer wieder angegriffen wurden.

Bei der Ausweisung von Gewerbegebieten und den vorbereitenden Maßnahmen für Ansiedlungen waren deshalb in den vergangenen Jahren immer wieder Blindgänger aufgetaucht. Der Kampfmittelbeseitigung hatte deshalb bereits mehrfach vor Ort zum Einsatz kommen müssen, so beispielsweise im September 2022.