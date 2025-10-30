Mitten in der Nacht ist in der Magdeburger Innenstadt ein Auto vollständig ausgebrannt. Laut Polizei kann Brandstiftung nicht ausgeschlossen werden.

Auto brennt in Magdeburger Innenstadt aus - Verdacht auf Brandstiftung

Das Auto in der Magdeburger Innenstadt ist nach dem Brand nur noch ein Wrack.

Magdeburg. - Ein Fahrzeugbrand hat in der Nacht zum 30. Oktober 2025 die Polizei und Feuerwehr in Magdeburg beschäftigt. Mitten in der Nacht stand ein Mini Cooper in Flammen. Zeugen hatten das Feuer gegen 0.45 Uhr über den Notruf gemeldet.