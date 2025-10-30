Nachteinsatz für Feuerwehr und Polizei Auto brennt in Magdeburger Innenstadt aus - Verdacht auf Brandstiftung
Mitten in der Nacht ist in der Magdeburger Innenstadt ein Auto vollständig ausgebrannt. Laut Polizei kann Brandstiftung nicht ausgeschlossen werden.
Aktualisiert: 30.10.2025, 11:49
Magdeburg. - Ein Fahrzeugbrand hat in der Nacht zum 30. Oktober 2025 die Polizei und Feuerwehr in Magdeburg beschäftigt. Mitten in der Nacht stand ein Mini Cooper in Flammen. Zeugen hatten das Feuer gegen 0.45 Uhr über den Notruf gemeldet.