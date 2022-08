Brand in Hochhaus in Magdeburg - Schaden in vierstelliger Höhe entstanden

Die Magdeburger Feuerwehr musste zu einem Brand in einem Hochhaus ausrücken. Die Küche stand in Flammen.

Magdeburg - Aufregung in einem Zehngeschosser der Magdeburger Schilfbreite. Im Eingang 8c war am 16. August 2022 gegen 16 Uhr im zehnten Stock des Wohnblocks ein Feuer in der Küche ausgebrochen. Löschzüge der Berufsfeuerwehr und der Feuerwehr Ottersleben kamen zum Einsatz und löschten den Brand. Personen wurden in der Wohnung nicht angetroffen. Es gab keine Verletzte.