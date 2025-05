Zu einem Löscheinsatz wurde die Magdeburger Feuerwehr in der Innenstadt gerufen. Im Raum steht der Verdacht auf eine Brandstiftung.

Brand in Magdeburger Innenstadt beschäftigt die Polizei

Die Magdeburger Feuerwehr wurde zum Löscheinsatz in die Bahnhofstraße gerufen.

Magdeburg/vs - Am 18.5.2025 gegen 6.30 Uhr haben in der Bahnhofstraße in Magdeburg drei Mülltonnen auf dem Gehweg gbrannt. Die Feuerwehr löschte den Brand, dessen Ursache aktuell unbekannt ist.

Eine vorsätzliche Brandlegung kann nicht ausgeschlossen werden. Das Polizeirevier Magdeburg sucht aus diesem Grund nach Zeugen und nimmt Hinweise zur Tat oder tatverdächtigen Personen unter 0391/ 546 32 95 entgegen.