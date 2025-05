Ein 28-Jähriger wurde am Morgen des 18.5.2025 im Süden Magdeburgs angegriffen.

Mann in Sudenburg verletzt - die Polizei sucht jetzt nach Zeugen

Gewalt am Wochenende

Magdeburg/vs - Magdeburg/VS. In der Halberstädter Straße kam es am 18.5.2025 gegen 6.15 Uhr zu einer körperlichen Auseinandersetzung. In deren Folge ist ein Mann verletzt worden.

Nach bisherigen Erkenntnissen geriet ein 28-Jähriger vor einer Diskothek in einem Hinterhof mit zwei bis drei Personen in Streit. Als sich der Geschädigte entfernte, sollen die Tatverdächtigen ihm bis zum Ambrosiusplatz gefolgt sein, wo sie ihn leicht verletzten. Die Tatverdächtigen waren mutmaßlich osteuropäischer Herkunft, männlich und etwa 30 bis 40 Jahre alt. Die Polizei sucht nach Zeugen und nimmt Hinweise zur Tat oder tatverdächtigen Personen unter Telefon 0391/5463295 entgegen.