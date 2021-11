Coronaleugner beschädigen Mauer eines jüdischen Friedhofes in Magdeburg

Am 31. Oktober 2021 gegen 20.07 Uhr sollen unbekannte Täter die Mauer eines jüdischen Friedhofes im Fermersleber Weg in Magdeburg beklebt haben.

Magdeburg (vs) - Am 31. Oktober 2021 gegen 20.07 Uhr sollen unbekannte Täter die Mauer eines jüdischen Friedhofes im Fermersleber Weg in Magdeburg beklebt haben. Durch die Polizei wurde auf einem jüdischen Friedhof an einer Mauer ein Aufkleber festgestellt.

Der Inhalt des Aufklebers richtet sich gegen die bestehenden Maßnahmen zur Bewältigung der Corona-Pandemie. Der Aufkleber konnte nicht rückstandsfrei durch die Polizei entfernt werden, sodass von einem Sachschaden zu sprechen ist. Hinweise zu dem vermeintlichen Täter sind nicht bekannt. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.