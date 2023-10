Magdeburg (vs) - Eine 46-jährige Frau ist am Freitag (6. Oktober 2023) in Magdeburg überfallen worden. Wie die Polizei mitteilte, war die Frau gegen 4 Uhr im Bereich der Leiterstraße unterwegs, als sie von einem bislang unbekannten Mann zunächst verfolgt und angesprochen wurde. In weiterer Folge schlug der augenscheinlich alkoholisierte Mann der 46-jährigen Magdeburgerin mit der Faust gegen die Schulter und entriss ihr dabei die mitgeführte Handtasche.

Die 46-Jährige stieß daraufhin den alkoholisierten Mann, sodass dieser zu Boden fiel und die 46-Jährige ihre Handtasche wiedererlangen konnte. Zu einem späteren Zeitpunkt stellte sie dann das Fehlen ihres Mobiltelefons fest und verständigte die Polizei.

Der bislang unbekannte Täter konnte wie folgt beschrieben werden: männlich, dunkelhäutig, etwa 1,65 Meter groß, 30 bis 35 Jahre alt, sprach englisch, trug eine weiße Kapuzenjacke, schwarze Jeans, dunkle Turnschuhe sowie ein helles T-Shirt.

Zeugen, die Hinweise zum bislang unbekannten Täter geben können, werden gebeten, sich unter 0391/546 32 95 telefonisch im Polizeirevier Magdeburg zu melden.