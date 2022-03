Drogenfund bei Kontrolle: Zwei Männer von Polizei in Magdeburg gestellt

Am Freitag, den 11. März 2021, gegen 05.15 Uhr, konnte zwei Männer mit Betäubungsmitteln in Magdeburg festgestellt werden.

Magdeburg (vs) - Die Polizei wurde darüber informiert, dass es zu einer Auseinandersetzung zwischen einem 22- und einem 23-jährigen Mann in Magdeburg gekommen sein soll. Im Rahmen der Sachverhaltsaufnahme durchsuchten die Beamten die mitgeführten Sachen des 22-Jährigen. In einer Tasche fanden die Beamten Betäubungsmittel, -zubehör und ein Messer.

Insgesamt wurden über 100 Gramm einer weißlichen Substanz, vermutlich Amphetamine, beschlagnahmt. Im Weiteren fanden die Beamten auch bei dem 23-Jährigen geringe Mengen von Betäubungsmitteln auf. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurden die Magdeburger wieder entlassen. Die entsprechenden Ermittlungsverfahren wurden eingeleitet.