E-Biker in Magdeburg bei Unfall schwer verletzt

Bei einem Zusammenstoß sind am 30.9.2021 in Magdeburg zwei Radfahrer verletzt worden.

Magdeburg (vs) - Der Unfall ereignete sich nach Angaben einer Reviersprecherin am Donnerstag gegen 18.45 Uhr im Bereich Vehlitzer Straße im Stadtteil Cracau in Magdeburg.

Soviel ist bisher bekannt: Ein 46-jähriger Magdeburger befuhr mit einem Fahrrad die Gerwischer Straße in Richtung Schwarzkopfweg. Zur gleichen Zeit war ein 55-jähriger Magdeburger mit einem E-Bike in der Vehlitzer Straße unterwegs.

Als der 55-Jährige von der Vehlitzer Straße in die Gerwischer Straße einbog, kam es zwischen den Radfahrenden zur Kollision.

Ins Krankenhaus gebracht

Der 46-Jährige erlitt leichte und der 55-jährige E-Bike-Fahrer schwere Verletzungen, wie die Polizeisprecherin weiter sagte.

Beide Radfahrer wurden anschließend von Rettungskräften zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.