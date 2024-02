Magdeburg - vs

Unbekannte Täter haben vermutlich in der Nacht zu Freitag (9. Februar 2023) in der Straße An der Elbe in Magdeburg vom Grundstück eines Restaurants einen Radladen gestohlen. Dazu hatten die Täter zunächst zwei Zaunelemente der Umfriedung geöffnet und dann den orangefarbenen Radlader (Typ AR35) des Herstellers Atlas gestohlen.

Außerdem brachen sie auf dem Gelände in zwei Container ein und stahlen elektronische Werkzeuge. Die Polizei sicherte Spuren und hat den Radlader zur Fahndung ausgeschrieben.