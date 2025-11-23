Aus einem Markt in Magdeburg haben unbekannte Einbrecher etliche Tabakwaren gestohlen. Die Polizei sucht Zeugen.

Magdeburg. - il

Am Samstag (22. November 2025) um ca. 22.15 Uhr sind unbekannte Täter in eine Einzelhandelsfiliale am Hanns-Eisler-Platz in Magdeburg eingebrochen. Hierbei wurden diverse Tabakwaren entwendet. Im Anschluss entfernten sich die Täter in unbekannte Richtung. Diese können laut einem Polizeisprecher von einem Passanten jedoch wie folgt beschrieben werden:

Täter 1: schlank, Oberlippenbart, trug rot-weiße Turnschuhe, blau-weiße Sporthose, dunkle glänzende Daunenjacke, Basecap

Täter 2: schlank, weiße Sportschuhe, blau-graue Sporthose, Sportjacke (gelbe Längsstreifen mit Rückenaufdruck), Basecap

Trotz sofort eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen konnten die Täter nicht mehr festgestellt werden. Die bisherige Schadenssumme liegt im mittleren vierstelligen Bereich.

Der Tatort wurde kriminaltechnisch untersucht und ein entsprechendes Ermittlungsverfahren eingeleitet. Sachdienliche Hinweise zu den beschriebenen Personen, können dem Polizeirevier Magdeburg unter der Telefonnummer 0391/5463295 oder in der nächstgelegenen Polizeidienststelle mitgeteilt werden.