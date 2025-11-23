In Magdeburg standen zwei Mülltonnen in Brand. Die Feuerwehr musste ausrücken, die Polizei ermittelt.

Magdeburg. - il

Am Sonntag (23. November 2025) gegen 2.18 Uhr wurden der Polizei durch einen aufmerksamen Passanten in der Gröperstraße in Magdeburg zwei brennende Mülltonnen gemeldet. Durch die schnellen Löscharbeiten der Feuerwehr konnte ein Ausbreiten der Flammen verhindert werden, teilte ein Polizeisprecher mit. Der entstandene Schaden beläuft sich im unteren vierstelligen Bereich.

Der Brandort wurde kriminaltechnisch untersucht und Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Personen, können dem Polizeirevier Magdeburg unter der Telefonnummer 0391/5463295 oder in der nächstgelegenen Polizeidienststelle mitgeteilt werden.