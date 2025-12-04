Zwei Männer sind bei einem Einbruch in ein Geschäft in der Brenneckestraße in Magdeburg von einem Zeugen beobachtet worden. Die Polizei konnte beide festnehmen.

Einbruch in Magdeburg geht schief: Polizei nimmt zwei Männer fest

Die Polizei hat in Magdeburg zwei mutmaßliche Einbrecher festgenommen.

Magdeburg. – In der Nacht zu Donnerstag ist es der Polizei in Magdeburg gelungen, zwei mutmaßliche Einbrecher festzunehmen.

Wie die Polizei mitteilt, hatte ein Zeuge bemerkt, wie sich Personen widerrechtlich Zutritt zu einem Geschäft in der Brenneckestraße verschaffen wollten. Beim Eintreffen der Beamten hatte sich den Angaben zufolge ein Tatverdächtiger bereits vom Tatort entfernt.

Ein 31-jähriger Mann sei mit Diebesgut beim Verlassen des Geschäfts erwischt worden. Bei der sofort eingeleiteten Fahndung konnte auch der zuvor Geflüchtete, ein 38-jähriger Mann, festgenommen werden, so die Polizei weiter.

Bei den mutmaßlichen Einbrechern seien neben dem Diebesgut auch ein Teleskopschlagstock, ein Einhandmesser sowie geringe Mengen an Drogen gefunden worden.

Am Tatort wurden Spuren gesichert und gegen die beiden Männer entsprechende Strafverfahren eingeleitet. Beide wurden nach Rücksprache mit der zuständigen Staatsanwaltschaft vorläufig festgenommen und dem Zentralen Polizeigewahrsam zugeführt, so die Polizei.