Beim Prozess zum Anschlag auf den Weihnachtsmarkt in Magdeburg haben am Donnerstag weitere Geschädigte, darunter die Mutter eines getöteten Kindes, ausgesagt. Hier gibt es den gesamten Verhandlungstag im Liveticker zum Nachlesen.

Liveticker zum Magdeburg-Prozess: „Ab diesem Moment war alles anders“ - Mutter von André (†9) und weitere Opfer berichten vom Anschlag

Justizbeamte bauen im Gerichtssaal des temporären Gerichtsgebäudes vom Landgericht Magdeburg probeweise Sichtschutzwände vor den Glaskasten, in dem später der Angeklagte sitzen wird. Die Sichtschutzwände sollen verhindern, dass eine Zeugin den Angeklagten sehen muss.

Magdeburg – Beim Prozess zum Anschlag auf den Weihnachtsmarkt in Magdeburg 2024 hat am Donnerstag die Mutter des jüngsten Todesopfers des Attentats ausgesagt. Zudem berichteten beim 11. Verhandlungstag mehrere Geschädigte, wie sie den Anschlag erlebt haben und mit welchen Folgen sie heute noch kämpfen. Taleb A. verfolgte die Verhandlung schweigend.



Hier gibt es den kompletten 11. Prozesstag im Liveticker zum Nachlesen und die wichtigsten Ereignisse im Überblick.



11. Verhandlungstag im Überblick

- Angeklagter verfolgt Verhandlung mit gesenktem Blick

- Ersthelferin hat noch heute Kontakt zu verletztem Mädchen

- weitere Geschädigte schildern Anschlag und Spätfolgen

- Mutter des getöteten Kindes (†9) sagt aus

- Justizbeamte errichten Sichtschutz für Taleb A.

- Kompletter Prozesstag im Liveticker

- Rückblick auf bisherige Verhandlungstage