Zum Hubschraubereinsatz in Magdeburg von Dienstagabend gibt es neue Informationen. Die Polizei sucht nach einer versuchten Freiheitsberaubung und Körperverletzung sowohl die Täter als auch das Opfer selbst.

Einsatz in Magdeburg: Polizeihubschrauber sucht Täter und Opfer

Ein Polizeihubschrauber ist am Dienstagabend (23. Juli 2024) über Magdeburg-Stadtfeld im Einsatz.

Magdeburg - Zum Hubschraubereinsatz am Abend des Dienstags (23. Juli 2024) in Magdeburg hat die Polizei neue Informationen.

Nach ersten Informationen am Tatabend hatte es zunächst geheißen, dass es eine Körperverletzung gegeben hatte, nach der beim Eintreffen der Polizei sowohl Täter als auch Opfer geflohen waren. Daraufhin war der Hubschrauber zum Einsatz gekommen, der gut eine habe Stunde unter anderem über den Stadtteilen Stadtfeld-Ost und -West patrouilliert hatte. Jetzt gibt es Genaueres zu dem Einsatz.

Demnach ist die Polizei am Dienstag gegen 19.30 Uhr durch Zeugen darüber informiert worden, dass in der Hohendodeleber Straße eine fünfköpfige Gruppe einen ebenfalls bislang unbekannten Mann bedrängte, angriff und in einen Audi drängte.

Entführung in Magdeburg? Polizei sucht Täter und Opfer

Als die ersten Polizeisirenen zu hören waren, flüchteten plötzlich sowohl die fünf Tatverdächtigen als auch der bislang unbekannte Geschädigte in unbekannte Richtungen, erläuterte ein Polizeisprecher am Mittwoch (24. Juli 2024). Bei der Suche nach der fünfköpfigen Personengruppe sowie nach dem Geschädigte wurde zudem der Polizeihubschrauber zum Einsatz gebracht, dennoch konnten weder die Tatverdächtigen noch der vermeintliche Geschädigte durch die eingesetzten Polizeikräfte festgestellt werden.

Der involvierte Audi wurde jedoch in der Nähe des Tatortes festgestellt und kontrolliert – der Fahrzeugführer zum Tathergang befragt. Die Polizei befragte weitere Zeugen und sicherte Spuren. Welche Hintergründe die versuchte Freiheitsberaubung des unbekannten Geschädigten haben könnte, ist nun mehr Bestandteil der weiterführenden Ermittlungen, so der Polizeisprecher.

Polizeihubschrauber über Stadtfeldost- und West in Magdeburg

Die Polizei sucht nun nach weiteren Zeugen, die Hinweise auf die Tatverdächtigen und das Opfer machen können.

Die Täter werden wie folgt beschrieben:

männlich

Mitte 20 bis Mitte 30 Jahre alt

europäischer Phänotyp

Das Opfer ist:

männlich

circa 30 bis 40 Jahre alt

europäischer Phänotyp

rote Haare

Sommersprossen

trug ein Basecap sowie ein helles, cremefarbenes Oberteil

von normaler Statur

zwischen 1,70 bis 1,80 Meter groß

Hinweise werden unter der Telefonnummer 0391/5463295 im Polizeirevier Magdeburg entgegengenommen.