Fahndung mit Helikopter Einbruch in Supermarkt in Magdeburg – Täter flüchten mit Kleinkraftrad

In der Nacht zum Samstag kam es zu einem Einbruch in einen Magdeburger Supermarkt. Sogar ein Hubschrauber kam bei der nachfolgenden Fahndung zum Einsatz. Was bislang bekannt ist.