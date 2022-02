Erneut sexueller Angriff auf Joggerin in Magdeburg - Polizei sucht nach Radfahrer

Magdeburg (vs) - Eine 43-jährige Magdeburgerin befand sich in den frühen Abendstunden im Rothehornpark. Sie lief vom Stadtpark kommend über die Kanonenbahnbrücke in Richtung Zuckerbusch. Im Bereich Zuckerbusch fasste der Radfahrer der 43-Jährigen während des Vorbeifahrens an das Gesäß. Daraufhin fuhr der Mann mit seinem Fahrrad weiter und fuhr in Richtung Heumarkt davon.

Der unbekannte Täter konnte wie folgt beschrieben werden: große, schlanke Gestalt

komplett schwarz gekleidet

trug eine schwarze Jacke, welche etwas länger war und über das Gesäß ragte

trug eine schwarze Wollmütze mit einer Bommel, an der Mütze befanden sich zwei bunte Streifen (Farbe unbekannt), welche sich rings um die Mütze zogen

schwarzes Mountainbike ohne Gepäckträger, großes, schwarzes Handy am Lenkrad befestigt

Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zu der Tat geben können, werden gebeten, sich unter 0391/546-3295 im Polizeirevier Magdeburg zu melden.